Patronunuzdan zam isteyecekseniz bunları yapmayın
Milyonlarca çalışan aslında daha fazla maaşı almayı hak etse de "nasıl zam isteyeceğini" bilmediği veya "zam isterken yanlış ifadeler" kullandığı için maaşına gereken zammı alamıyor. Peki doğru maaş zammı istemenin yolu yok mu ? Var... İşte 17 maddeyle patrondan zam almanın gerçek yolu
Stratejik Yönetim Danışmanı, eğitmen ve yazar Canan Duman tüm çalışanların aklındaki soru olan "maaş talep ederken yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir" sorusuna madde madde yanıt verdi.
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Maaş müzakereleri, genel olarak stresli ama iş görüşmelerinin ya da bir işte devam ederken zam istemenin kaçınılmaz bir parçası olarak kabul edilir.
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Herkes yüksek bir maaşla işe girme ya da işini devam ettirme hedefini gerçekleştirmek ister ama bu durum pek çok tuzakla birlikte gelme eğilimindedir.
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İlgili kişilerle maaş görüşmesini gerçekleştirirken söylenmemesi gereken bazı ifadelerin bilinmesi önemlidir. Peki bunlar nelerdir?
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