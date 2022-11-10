Pavyonda ödenen hesaplar sosyal medyada gündem oldu!
Son dönemde enflasyona bağlı olarak artan fiyatlar eğlence sektörünü de etkilerken bir pavyonda ödenen hesap ağızları açık bıraktı.
Genellikle 3. sayfa haberlerine konu olan pavyonlar, bu kez ödenen hesap miktarı ile dikkat çekti. Bir gecede bırakılan paraları görenler şaştı kaldı.
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Bu görmüş olduğunuz adisyon geçtiğimiz senenin Şubat ayına ait. O günlerde bile konfeti ve konsomatrislere ödenen miktarlar dikkat çekiyor.
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Bu adisyon da geçtiğimiz aylara ait. Pavyonda ödenen bu rakam sosyal medyada epey konuşulmuştu. Konfeti ve meşaleye ödenen rakamlar şaşkınlık yaratmıştı.
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İşte bu da son paylaşılan adisyon. Yanlış okumuyorsunuz, toplam ödenen hesap miktarı tam 284 bin 600 TL. Alkollü içeceklerin fiyatları kadar konsomatrislerin içtiği içecekler de dikkat çekti.
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