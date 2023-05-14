Paylaşımlar peş peşe geldi: Ünlü isimler sandık başında

Sezen Aksu, 1275 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan sanatçı, şöyle konuştu: 'Vatana millete hayırlı olsun', hep öyle denir; ben de öyle diyeyim. Gerçekten öyle olsun.