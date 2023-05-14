Paylaşımlar peş peşe geldi: Ünlü isimler sandık başında
Tüm Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına giderken ünlü isimler de oylarını kullandı.
Türkiye, beş yıl boyunca görev yapacak olan 13'üncü Cumhurbaşkanını ve 28'inci Dönem parlamentosunu seçmek için sandıkta oy kullanıyor. Saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu da, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili genel seçimi için oyunu Beykoz'da kullandı. Aksu, saat 08.30 sıralarında Sedat Simavi Orta Okulu'na geldi. Sırada bekleyenler, şarkıcı ile fotoğraf çektirip imza aldı.
Sezen Aksu, 1275 no'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan sanatçı, şöyle konuştu: 'Vatana millete hayırlı olsun', hep öyle denir; ben de öyle diyeyim. Gerçekten öyle olsun.