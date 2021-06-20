Pazar günü yasağı kalkıyor mu? Yeni normalleşme kararları için gözler kabinede

Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir. Bireysel önlemlere dikkat edip sırası gelenin aşı olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsek, hem temmuzda hem de güz döneminde toplumsal bağışıklığın sağlanması ile çok da iyi zamanlarımızın olabileceğine inanıyorum'' ifadelerini kullandı.