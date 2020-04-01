Pazar yeri düzenlemesinde ilk görüntüler İstanbul'dan geldi

İçişleri Bakanlığı, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek, vatandaşları sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla semt pazar yerlerinde uygulanmak üzere yeni genelde yayımladı.