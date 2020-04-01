  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Nisan 2020 19:00

Pazar yeri düzenlemesinde ilk görüntüler İstanbul'dan geldi

Corona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemenin ilk görüntüleri İstanbul'da bulunan Avcılar semt pazarından geldi. Pazarda vatandaşlara maske dağıtılırken giriş ve çıkışlar denetimli yapıldı.

Pazar yeri düzenlemesinde ilk görüntüler İstanbul'dan geldi

Türkiye'de semt pazarında virüs salgını kapsamında getirilen yeni düzenleme hayata girdi.

1/ 10
Pazar yeri düzenlemesinde ilk görüntüler İstanbul'dan geldi

İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelge kapsamında semt pazar yerlerinde alınan tedbirlere yeni önlemler eklendi.

2/ 10
Pazar yeri düzenlemesinde ilk görüntüler İstanbul'dan geldi

Genelde kapsamında semt pazarında uygulama yapan Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, pazara giriş ve çıkışları farklı yerlerden sağladı. Öte yandan pazara giriş yapan vatandaşlara maske dağıtıldı.

3/ 10
Pazar yeri düzenlemesinde ilk görüntüler İstanbul'dan geldi

İçişleri Bakanlığı, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek, vatandaşları sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla semt pazar yerlerinde uygulanmak üzere yeni genelde yayımladı.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM