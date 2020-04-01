Pazar yeri düzenlemesinde ilk görüntüler İstanbul'dan geldi
Corona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemenin ilk görüntüleri İstanbul'da bulunan Avcılar semt pazarından geldi. Pazarda vatandaşlara maske dağıtılırken giriş ve çıkışlar denetimli yapıldı.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelge kapsamında semt pazar yerlerinde alınan tedbirlere yeni önlemler eklendi.
Genelde kapsamında semt pazarında uygulama yapan Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, pazara giriş ve çıkışları farklı yerlerden sağladı. Öte yandan pazara giriş yapan vatandaşlara maske dağıtıldı.
İçişleri Bakanlığı, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek, vatandaşları sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla semt pazar yerlerinde uygulanmak üzere yeni genelde yayımladı.