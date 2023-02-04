Pazar yerini savaş alanına çeviren Suriyelilere sınır dışı!
Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde pazar yerinde birbirlerini darbeden 6 Suriye uyruklu, sınır dışı edildi.
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Aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu iki grubun 1 Şubat'taki kavgasının ardından 2 Şubat'ta gözaltına alınan 4 kişiden sonra 2 şüpheli daha yakalandı.
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Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muyed S. (28), Murat S. (25), Muhammed H. (20), Beşşar A. (23), Şerif H. (18) ve Musa A. (26) adliyeye sevk edildi.
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Suriyeli 6 kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
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