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  4. Pazar yerini savaş alanına çeviren Suriyelilere sınır dışı!

Pazar yerini savaş alanına çeviren Suriyelilere sınır dışı!

Adana’nın Kozan ilçesinde pazar yerinde sopalarla kavga eden 6 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Pazar yerini savaş alanına çeviren Suriyelilere sınır dışı! - Resim: 1

Adana'nın Kozan ilçesinde pazar yerinde birbirlerini darbeden 6 Suriye uyruklu, sınır dışı edildi.

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Pazar yerini savaş alanına çeviren Suriyelilere sınır dışı! - Resim: 2

Aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu iki grubun 1 Şubat'taki kavgasının ardından 2 Şubat'ta gözaltına alınan 4 kişiden sonra 2 şüpheli daha yakalandı.

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Pazar yerini savaş alanına çeviren Suriyelilere sınır dışı! - Resim: 3

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muyed S. (28), Murat S. (25), Muhammed H. (20), Beşşar A. (23), Şerif H. (18) ve Musa A. (26) adliyeye sevk edildi.

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Pazar yerini savaş alanına çeviren Suriyelilere sınır dışı! - Resim: 4

Suriyeli 6 kişi, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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