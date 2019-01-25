Pazarda fiyatlar ateş pahası: ''Vatandaş bize tepki gösteriyor''

'PAZAR FİYATLARI 3'E KATLANDI'

Pazarcı esnaflarından Süleyman Şahin ise pazarda satılan ürünlerin fiyatlarının eskiye göre neredeyse 3’e katlandığını belirterek, “Geçen sene hava şartları sıcak gidiyordu. Mevsim normallerine göre hava şartlarından dolayı bu şekilde yüksekti. Ama bu sene böyle değil. Biberleri 10 liraya da veriyoruz. 8 liraya da veriyoruz yeri geliyor aldığımızdan aşağıya da veriyoruz. Esnaflık bu, 2 gün satmadın mı o seni satar. Bu çürüyen mal yani duran bir şey değil. Saklama şansın hiç yok. Domatesin en fazla ömrü bir haftadır. Sen 15 gün domatesi saklarım dersen çöpe atarsın. Satılmadığı zaman işin içinden çıkamazsın zarar edersin yani. O yüzden bunlarla enflasyon ölçülmez” ifadelerini kullandı.

