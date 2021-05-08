Pazarlar açıldı, marketler fiyatları düşürdü

MARKETLERDEN FİYAT OYUNU!

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, pazarcılara alışveriş poşetleri ve fiyatları yazabileceği kartları dağıttı.

Arife günü de pazar yerlerinin açılmasını talep ettiklerini belirten Göktepe, "Marketler bugün fiyatları dip yapmışlar. En alt düzeyden satıyorlar. 3 gün önce gittiğimizde çok daha fahiş fiyatlar vardı." ifadelerini kullandı.