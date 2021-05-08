Pazarlar açıldı, marketler fiyatları düşürdü
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapacak pazar yerlerinin kurulmasına izin verildi. Vatandaşlar kurulan pazarlara akın ederken marketlerden dikkat çeken bir hamle geldi.
İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, pazarcı esnafı, bugün tezgahlarını açtı. Pazarcılara karşılık olarak marketlerden de farklı bir taktik geldi.
MARKETLERDEN FİYAT OYUNU!
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, pazarcılara alışveriş poşetleri ve fiyatları yazabileceği kartları dağıttı.
Arife günü de pazar yerlerinin açılmasını talep ettiklerini belirten Göktepe, "Marketler bugün fiyatları dip yapmışlar. En alt düzeyden satıyorlar. 3 gün önce gittiğimizde çok daha fahiş fiyatlar vardı." ifadelerini kullandı.
"Devlet büyüklerimizden semt pazarlarının açılmasıyla ilgili talepte bulunmuştuk. Değerli büyüklerimiz cumartesi günleri semt pazarlarının kontrollü bir şekilde açılmasını kararlaştırdı.
Bu karardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelmeden önce zincir marketleri dolaştık. Oradaki fiyat durumuna baktık.
"FİYATLARI DİP YAPMIŞLAR"
Bugün fiyatları dip yapmışlar. En alt düzeyden satıyorlar. 3 gün önce gittiğimizde çok daha fahiş fiyatlar vardı. Bugün pazarda vatandaşlarımıza satılan domates halde 3,5 TL. Pazar yerinde baktığımızda ise fiyatımız 5 TL