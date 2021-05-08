Pazarlarda tezgahlar yeni yasaklarla açıldı!
Bugün ve gelecek cumartesi günü pazar yerleri açık olacak. Yürüme mesafesindeki pazar yerlerinden taze meyve- sebze tedarik edilebilecek.
Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.
Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek.
HANGİ ÜRÜNLER SATILACAK?
Kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.
İLAVE ALANLAR OLUŞTURULACAK
Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.