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  4. Pazarlarda tezgahlar yeni yasaklarla açıldı!

Pazarlarda tezgahlar yeni yasaklarla açıldı!

Bugün ve gelecek cumartesi günü pazar yerleri açık olacak. Yürüme mesafesindeki pazar yerlerinden taze meyve- sebze tedarik edilebilecek.

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. 

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Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. 

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HANGİ ÜRÜNLER SATILACAK?

Kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

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İLAVE ALANLAR OLUŞTURULACAK

Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Valilik/Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.

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