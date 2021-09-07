PCR testi yaptırmayan işten atılabilir mi? İşte 10 soruda yeni dönem
Koronavirüsle mücadele kapsamında 6 Eylül itibariyle yeni dönem başladı. İnsanların toplu olarak bulunduğu mekanlara girişlerde aşı olmayanlar için test istenebilecek. Peki iş yerlerinde bu uygulama nasıl işleyecek? İşveren ve çalışanların hakları neler? İşte merak edilenler...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde aşı olmayan çalışanlarla ilgili bir genelge yayınladı. Genelgeye göre, Kovid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri ya da işveren tarafından istenebilecek. 81 ile gönderilen genelge ile uygulama dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak hem çalışanlar hem de işverenlerin kafasında birçok soru belirdi.
Karar tartışmaları da beraberinde getirirken, iş yerinde aşının zorunlu olup olmadığı konuşulmaya başlandı. Bu gelişmelerin ardından herkes, yasalara odaklandı. Yasalar aşıyı zorunlu kılmıyor ancak koruyucu önlemleri şart koşuyor.
Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem yeni dönemin detaylarını şöyle anlattı:
İŞTE 10 SORUDA YENİ DÖNEM
1) Çalışma Bakanlığı yazısı ile aşıyı zorunlu mu yaptı?
Hayır. Aşının zorunlu olabilmesi için yasa çıkması gerekiyor. Çalışma Bakanlığı bu yazı ile iş sağlığı ve güvenliği açısından tedbir alınmasını istedi. Aşı olmayanlar açısından bu tedbir PCR testi olarak virüs taşımadığını belgelemesi şeklinde uygulanacak.
2) İşveren testi zorunlu tutabilir mi?
İşveren testi zorunlu tutabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında salgın önlemleri olarak aşı ya da PCR testi zorunluluğu getirilebilir.
3) Çalışanlar PCR testi yaptırmak zorunda mı?
Eğer işveren yazılı olarak bu tedbiri almış ve bildirmişse, çalışanlar İş sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında PCR testi yaptırmak zorunda. Kapıda ateş ölçülmesi, maske takılması gibi işyerinde alınan diğer tedbirlere uymak zorunda olan işçiler bu tedbire de uyacak.
4) Aşı olmayan çalışanın hakları var mı?
Aşı olmayan çalışanlar aşı olmaya zorlanamıyor. Ancak onlar da hem salgın hem de iş güvenliği açısından alınan tedbirlere diğer çalışanlar gibi uymak zorunda.