PCR testi yaptırmayan işten atılabilir mi? İşte 10 soruda yeni dönem

İŞTE 10 SORUDA YENİ DÖNEM

1) Çalışma Bakanlığı yazısı ile aşıyı zorunlu mu yaptı?

Hayır. Aşının zorunlu olabilmesi için yasa çıkması gerekiyor. Çalışma Bakanlığı bu yazı ile iş sağlığı ve güvenliği açısından tedbir alınmasını istedi. Aşı olmayanlar açısından bu tedbir PCR testi olarak virüs taşımadığını belgelemesi şeklinde uygulanacak.

2) İşveren testi zorunlu tutabilir mi?

İşveren testi zorunlu tutabilir. İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında salgın önlemleri olarak aşı ya da PCR testi zorunluluğu getirilebilir.