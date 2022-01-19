PCR zorunluluğu öncesi Edirne'ye akın: Bagajları doldurdular

Ürünleri alabilmek için adeta bir birleriyle yarıştılar

Gerek tur otobüsleriyle gerekse şahsi araçlarıyla Edirne’ye gelen Bulgaristan vatandaşları, kısa sürede buldukları birçok ürünü alabilmek için adeta bir birleriyle yarıştı. Yiyecekten temizlik malzemesine birçok ürün alan ve aldıklarını taşımakta güçlük çeken Bulgaristan vatandaşları, otomobillerinin ve geldikleri tur otobüslerinin bagajını doldurup Edirne'den ayrıldı.