Pedofili tecavüzcü tuvalette yakalandı !

Tuvalete giren bir kadının duyduğu gürültüler üzerine çığlık atmasıyla içeri koşan müşteriler, altı yaşındaki bir kız çocuğuna saldıran sapığı ele geçirdi. Altı yaşındaki bir kız çocuğuna restoran tuvaletinde tecavüz eden pedofili erkek, yakalandı.





