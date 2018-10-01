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  3. 01 Ekim 2018 17:02

Pedofili tecavüzcü tuvalette yakalandı !

6 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden pedofili tecavüzcü tuvalete giren bir kadın tarafından farkedildi.

Pedofili tecavüzcü tuvalette yakalandı !

Tuvalete giren bir kadının duyduğu gürültüler üzerine çığlık atmasıyla içeri koşan müşteriler, altı yaşındaki bir kız çocuğuna saldıran sapığı ele geçirdi. Altı yaşındaki bir kız çocuğuna restoran tuvaletinde tecavüz eden pedofili erkek, yakalandı.


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Pedofili tecavüzcü tuvalette yakalandı !

Pedofili erkek, Güney Afrika'nın Pretoria kentinde oyun alanındaki kız çocuğunu alarak bir restoranın kadınlar tuvaletine götürdü. Tuvalete giren bir kadın müşteri, kilitli olan kapının arkasındaki gürültüyü duyunca çığlık atıp yardım istedi.

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Pedofili tecavüzcü tuvalette yakalandı !

Kapı açıldığında kız çocuğu kanlar içinde yerde yatıyordu, restorandaki müşteriler çıplak olan tecavüzcüye saldırdı.

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Pedofili tecavüzcü tuvalette yakalandı !

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde çığlıklar ve küfürler duyulurken, restoran sahibi saldırganı tuvalete kilitleyip polislerin gelmesini bekledi.

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