Pembeye bürünen Tuz Gölü'nde hayran bırakan manzara

“Tuz Gölü bizim büyük bir hazinemiz”

Tuz Gölü'ne kıyısı bulunan Şereflikoçhisar'ın Ankara'nın en uzak ilçelerinden biri olduğunu belirten Sinan Bayazıt, “Gördüğünüz gibi Tuz Gölü bizim büyük bir hazinemiz. Bunun bu gördüğünüz pembeliği yılın bu yılında oluşuyor. Bu güzellikleri Turizm Bakanlığı olsun, diğer yetkili kurumlar olsun, bunun tanıtılması ülkemiz için büyük bir velinimet. Şimdi tuzumuzu Şereflikoçhisar ilçesinde ham madde olarak kullanımını yapıyorlar. Gerekli tesis, gerekli işletmeler var. Ama gölün tanıtımı ve turizme kazandırılması ilçe için çok önemli. Mesela bu gördüğünüz pembelik, gölün belli kısımlarında meydana geliyor. Tanıtılması ve bunun gibi tesislerin çoğaltılmasının hem ilçe ekonomisi adına hem de ülke ekonomisi adına büyük bir kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Bunun için de gerekli adımların yapılması bizim için ve ilçemiz için çok önemli. Bir sanayileşmemiz yok ama en azından bacasız sanayi dediğimiz turizmden faydalanmak bizim için en iyi mutluluk olsa gerek” ifadelerini kullandı.



