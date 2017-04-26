Pendik'te öğrenci servisinde patlama: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Sabiha Gökçen bağlantısı Aydınlı mevkisinde, özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlerin kenarında durabildi.



