  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Nisan 2017 15:47

Pendik'te öğrenci servisinde patlama: 7 yaralı

Pendik'te, özel bir üniversitenin servis aracında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 7 öğrenci yaralandı.

Pendik'te öğrenci servisinde patlama: 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Sabiha Gökçen bağlantısı Aydınlı mevkisinde, özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlerin kenarında durabildi.

1/ 12
Pendik'te öğrenci servisinde patlama: 7 yaralı

Araçtaki 7 öğrencinin yaralandığı patlama sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2/ 12
Pendik'te öğrenci servisinde patlama: 7 yaralı

Görgü tanıkları, seyir halindeki minibüste meydana gelen patlama sonrasında araçta hasar oluştuğunu ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ifade etti.

3/ 12
Pendik'te öğrenci servisinde patlama: 7 yaralı

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor.

4/ 12