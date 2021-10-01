  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Pentagon tüm dünyaya duyurdu: ABD ordusunda neler oluyor?

Pentagon tüm dünyaya duyurdu: ABD ordusunda neler oluyor?

Pentagon, Amerikan ordusundaki intiharları derleyen yıllık raporunu yayımladı.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD ordusundaki şok gelişmeyi dünyaya duyurdu.

1 / 10

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ordusundaki intiharlarla ilgili yayımladığı yıllık raporda, 2020'de 580 askerin intihar ettiği, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 arttığı açıklandı.

2 / 10

Pentagon, Amerikan ordusundaki intiharları derleyen yıllık raporunu yayımladı.

3 / 10

Raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 9,1, 2018 ile 2020 arasında ise yüzde 15,3 arttığı belirtildi.

4 / 10