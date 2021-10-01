Pentagon tüm dünyaya duyurdu: ABD ordusunda neler oluyor?
Pentagon, Amerikan ordusundaki intiharları derleyen yıllık raporunu yayımladı.
ABD Savunma Bakanlığı, ABD ordusundaki şok gelişmeyi dünyaya duyurdu.
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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ordusundaki intiharlarla ilgili yayımladığı yıllık raporda, 2020'de 580 askerin intihar ettiği, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 arttığı açıklandı.
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Pentagon, Amerikan ordusundaki intiharları derleyen yıllık raporunu yayımladı.
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Raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 9,1, 2018 ile 2020 arasında ise yüzde 15,3 arttığı belirtildi.
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