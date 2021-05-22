Pentagon'dan UFO görüntülerine ilişkin yeni açıklama

ABD donanmasının kaydettiği tanımlanamayan uçan obje (UFO) görüntüleri çok konuşulmaya devam ediyor.

Pentagon, bu UFO görüntülerinin devam eden soruşturmaların bir parçası olduğunu doğruladı. UFO meraklısı Jeremy Corbell, bir Donanma gemisi tarafından çekilen sızdırılmış görüntüleri geçtiğimiz günlerde yayınlamış ve büyük bir tartışma başlatmıştı.