Pentagon'dan UFO görüntülerine ilişkin yeni açıklama
ABD'de San Diego kıyılarında donanmaya ait bir geminin yakınında çekilen UFO görüntülerine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.
ABD donanmasının kaydettiği tanımlanamayan uçan obje (UFO) görüntüleri çok konuşulmaya devam ediyor.
Pentagon, bu UFO görüntülerinin devam eden soruşturmaların bir parçası olduğunu doğruladı. UFO meraklısı Jeremy Corbell, bir Donanma gemisi tarafından çekilen sızdırılmış görüntüleri geçtiğimiz günlerde yayınlamış ve büyük bir tartışma başlatmıştı.
Pentagon, bu UFO görüntülerinin devam eden soruşturmaların bir parçası olduğunu doğruladı. UFO meraklısı Jeremy Corbell, bir Donanma gemisi tarafından çekilen sızdırılmış görüntüleri geçtiğimiz günlerde yayınlamış ve büyük bir tartışma başlatmıştı.
OBAMA'DAN AÇIKLAMA
2018 yılında bir savaş filotu tarafından kaydedilen görüntülere ilişkin ABD eski Başkanı Barrack Obama da açıklama yaptı.
Obama'nın yaptığı açıklamalar birçok insanın aklını karıştırdı. Eski Başkan Obama şu ifadeleri kullandı: Ortalıkta gökyüzünde tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz objelere ait görüntüler bulunuyor.