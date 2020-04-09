Pentagon'un koronavirüs raporu sızdı: Dehşet verici boyutlara ulaşacak

ABD Başkanı Donad Trump her açıklamasında virüsün ülkesini bu derece ağır vuracağını kimsenin tahmin etmediği savunuyor. Trump sorumluluktan kaçmak için Dünya Sağlık Örgütü'nü suçlayarak, salgınla ilgili zamanında uyarı yapmadığını belirtiyor.



ABD eski Savunma Bakan yardımcısı Mick Mulroy ise ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Trump'ın gerçekleri söylemediğini, raporu hasır altı yaptığını savunuyor. Mulroy, "Başkan 'hiç kimse bilemezdi' konusunda ısrarlı. Ancak Trump yönetiminin NCMI raporundaki bilgileri görememesi mümkün değil. Eğer bu uyarıyı dikkate alsa ve tehdidin takip edilemsi için diğer istihbarat birimlerini harekete geçirseydi, salgın bu noktalara gelmezdi" dedi.

