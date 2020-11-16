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  3. 16 Kasım 2020 10:34

Başkanlığı bir hafta sürdü! Protestolar istifa getirdi

Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın 11 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino, istifa etti. Ülkede Vizcarra'nın görevden alınmasıyla birlikte protestolar başlamıştı.

Başkanlığı bir hafta sürdü! Protestolar istifa getirdi

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Başkanlığı bir hafta sürdü! Protestolar istifa getirdi

Peru basınındaki habere göre, Merino, göreve gelmesinin ardından 2 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı sokak gösterilerinin ardından, Kongre'nin de istifasını talep etmesi üzerine, canlı yayında yaptığı konuşmayla istifa ettiğini duyurdu.

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Başkanlığı bir hafta sürdü! Protestolar istifa getirdi

Kongrenin, istifa etmezse görevinden azletmekle tehdit ettiği Moreno, televizyonda yaptığı açıklamada, "İstifamın, Peru halkı tarafından kabul görmesini istiyorum" ifadesini kullandı.

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Başkanlığı bir hafta sürdü! Protestolar istifa getirdi

Hafta başından bu yana Merino'nun görevi bırakmasını talep eden binlerce Vizcarra destekçisinin Lima'daki San Martin Meydanı ve Albancay Caddesi'ndeki gösterilerinde çıkan olaylarda 2 kişinin ölmesi üzerine, kabinedeki 18 bakandan 13'ü görevlerini bıraktı.

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