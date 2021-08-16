Pes artık! Böyle dilenci görülmedi
Sokakta dilencilik yapan yaşlı adam görenleri şaşkına çeviriyor. Herkesin gözü önünde topladığı paraları sayan dilenci, kendisine yardım edenlere de bahşiş veriyor.
Çin'in başkenti Pekin'de dilenen bir adam görenleri şaşkına çeviriyor. Yaşlı adam gününü sokaklarda dilenerek geçiriyor.
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Yaşlı adam dileniyor ancak halinden hiç de şikayetçi değil.
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Gün sonunda kazandığı paraları sayan adam kendisine yardım edenlere de bahşiş vermeyi ihmal etmiyor.
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Yaşlı adamın vatandaşlardan aldığı paralarla ev yaptırdığı ortaya çıktı.
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