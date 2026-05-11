Pes artık! Halk otobüsünde içki içen yolcu ortalığı birbirine kattı
Bursa’nın Gemlik ilçesinde, seyir halindeki otobüste alkol tükettiği iddia edilen bir yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Araçtan indirilen şahsın yolculara elindeki alkol şişesini fırlattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde, halk otobüsünde seyahat eden bir yolcunun araç içerisinde alkol tüketmesi, yolcular arasında büyük bir huzursuzluğa yol açtı. İddiaya göre, çevresindekilerin uyarılarına aldırış etmeyen alkollü şahıs ile diğer yolcular arasında sözlü tartışma başladı.
Alkol şişesini fırlattı
Gerginliğin tırmanması üzerine kimliği henüz belirlenemeyen alkollü yolcu, diğer yolcuların tepkisiyle durakta otobüsten indirildi. Ancak öfkesi dinmeyen şahıs, durakta beklediği sırada otobüsün açık kapısından içeriye ve yolcuların üzerine elindeki alkol şişesini fırlattı.
Otobüsün içi ve dışı adeta savaş alanına dönerken, o anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Öte yandan, alkollü şahıs indirildikten sonra otobüs güzergahına devam etti.