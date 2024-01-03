Pes artık! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Belediye ekiplerimiz, 2019 yılında itibaren yürüttüğü kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamındaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçemizde gerçekleşen kaçak yapılaşmaları önleyebilmek için yetki ve imkanlarımız çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyor, kentimizin geleceğini korumaya çalışıyoruz. İlk günden itibaren tüm hassasiyetiyle bu mücadeleyi sürdüren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bodrum'un geleceği, yarınlarımız için kaçak yapılaşma ile mücadelemize taviz vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.