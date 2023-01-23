Pes artık! Kiracıyı çıkarmak için tavanı deldi!
İstanbul Fatih'te bir kişi, dükkan kiracısını çıkarmak için akılalmaz bir yola başvurdu. Sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyuyla tavana delik açan mülk sahibi, kiracısı tarafından şikayet edildi.
İstanbul Fatih'te bir kişinin kiracısını çıkarabilmek için delikler açtığı tavandan sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu döktüğü iddia edildi.
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Laleli'de tekstil mağazası işleten Guiaunai R., 2018'de kiracı olarak girdiği dükkanda zam nedeniyle mülk sahibiyle sorun yaşamaya başladı.
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R.'nın iddiasına göre; mülk sahibi M.Ş. haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani güncel dolar kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi.
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M.Ş., bu kira artışının karşılayamayacağını belirten Guiaunai R.'yı dükkandan çıkarabilmek için çeşitli yollar denedi.
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