Pes artık! Taksici bu sefer de polisin kararını beğenmedi

Denetim sürerken, yolcu seçtiği için aracı bağlanacak olan bir taksici, polisle tartıştı. Taksisinin bağlanmasını istemeyen sürücü, oradan uzaklaşmak için aracına bindi ancak polis, aracın anahtarını alarak ona engel oldu. Taksici ise "Arabamı bağlatamam. Gözünü seveyim, ağabey. Arabamı neden bağlıyorsun?” diye tepki gösterdi.