Pes dedirten olay: 9 yaşındaki öz evladına estetik yaptırdı

Yaptığı bir röportajda Rucchi, çocukken çift göz kapağı olmadığı için güvensizlik yaşadığını ve bu nedenle kızı için endişelendiğini söyledi. Çocuğun "bu konuda kompleks içinde büyümesini" istemediği için estetik operasyon yaptırdığını belirtti. Micchi, çift göz kapaklarının birçok Asya ülkesinde bir güzellik standardı olduğunu söyledi.