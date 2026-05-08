''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
Kayseri'de çaldığı forkliftle kuyumcunun kepenklerini yıkan, ardından 150 gram altını poşete doldurup kapıda bekleyen eşeğine binerek uzaklaşan sanık, 3 farklı suçtan mahkum edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan "eşekli kaçış" görüntüleriyle hafızalara kazınan sanığın mahkemedeki "Alkol aldım, yolda forklifti gördüm" savunması ise dikkat çekti.
Kaynak: DHA
Olay gecesi sokakta gördüğü forklifti düz kontak yaparak çalıştıran M.Ç., bir kuyumcu dükkanının önüne gelerek kepenkleri forkliftin bıçaklarıyla yıktı.
İçerideki 150 gram ziynet eşyasını saniyeler içinde poşete dolduran sanık, dükkanın biraz ilerisinde kendisini bekleyen eşeğine binerek evinin yolunu tuttu.
Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen bu anlar, emniyet ekiplerinin sanığı kısa sürede yakalamasını sağladı.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS ile katılan M.Ç., suçunu itiraf etti.
