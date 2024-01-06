Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar
Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda içi sucuk dolu kamyoneti ve içindeki sucukları tazyikli su ile yıkayan 2 kişi kameraya yansıdı. Harekete geçen jandarma ekipleri 70 kilo sucuğa el koydu.
Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı İstanbul Yolu Kurtul Mahallesindeki bir benzin istasyonunda 2 kişinin panelvan minibüsün içerisindeki sucukları tazyikli su tabancasıyla yıkadığını fark eden bir vatandaş o anları görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada, paylaşılınca Bursa İl Tarım Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri harekete geçti.
Görüntülerdeki benzin istasyonunun güvenlik kamera kayıtlarından sucukların yıkandığı panelvan minibüsün plakasını belirleyen jandarma ekipleri araç sahibi İ.Y.(48) isimli kadına ulaştı. İ.Y.'nin aracı eşi H.Y. (55) ile F.M.(35)'nin kullandığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri kısa sürede 2 şahsı yakaladı.
İnsan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yaptıkları tespit edilen 2 şahıs ile birlikte sucukların halen içerisinde olduğu panelvan minibüs jandarma karakoluna götürüldü.
El konulan 70 kilo sucuğun Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edeceği belirtildi.