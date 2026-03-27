Peş peşe giden 4 cezaevi aracı birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sının jandarma personeli olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 14.40 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen 4 cezaevi nakil aracının henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.
Araçlarda toplam 48 mahkumun bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 6'sı jandarma personeli olmak üzere toplam 15 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan 39 mahkum ise olay yerine getirilen sevk araçlarıyla cezaevine gönderildi.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına gelirken, yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.