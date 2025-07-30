Peşinat, taksit ve faiz yok! Konutta Gayrimenkul Sertifikası dönemi başlıyor
Emlak Konut tarafından İstanbul'un Başakşehir ilçesinde hayata geçirilecek Damla Kent projesi, ''Gayrimenkul Sertifikası'' modeliyle halka arz ediliyor. 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da yapılacak talep toplama için Gayrimenkul Sertifikası'nın işlem kodu ''DMLKT'' olarak belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut tarafından geliştirilen, SPK onayı alan geleceğin gayrimenkul finansman çözümü Gayrimenkul Sertifikası, halka arz oluyor. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile yatırımcılarla buluşacak. Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 TL olarak belirlendi. Bu model, küçük birikimlerle Damla Kent Projesi'nden ev sahibi olma fırsatı sunuyor.
Emlak Konut'tan yapılan açıklamada, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilecek Damla Kent projesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşların, Gayrimenkul Sertifikası talep toplama döneminde Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlardaki yatırım hesapları üzerinden, "DMLKT" işlem kodu kullanılarak dilediği kadar sertifika için talepte bulunulabileceği bildirildi.
Gayrimenkul sertifikasının nasıl alınabileceği açıklandı
Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası şu şekilde açıklandı:
- Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor.
- Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz.
- Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.
- 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.
- Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar > Halka Arz > Hisse Senedi Halka Arz > Kesin Talep adımlarını izleyin.
- "DMLKT" işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve işlemi onaylayın.
Damla Kent projesinin detayları anlatıldı
Emlak Konut kalitesiyle Başakşehir'de hayata geçirilecek olan 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleri bulunan proje, eğitim kurumlarına, hastanelere ve camilere yakınlığıyla hayatı kolaylaştırıyor. Damla Kent projesinde geniş meydanlar, yemyeşil parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otoparklar, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunuyor. Damla Kent projesi büyüklüğü ve konumuyla da dikkat çekiyor. Proje Kuzey Marmara, TEM, O3 ve Basın Ekspres yollarına, 3 metro ve 1 tramvay hattına erişim kolaylığı sağlarken, İstanbul Havalimanı ve Başakşehir Şehir Hastanesi'ne de komşu konumunda.
Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan bin 540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.