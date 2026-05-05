Petrolde kırmızı alarm: Stoklar eridi, akaryakıta zam yağmuru kapıda!

101 günlük stok kaldı

Küresel enerji ticaretinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamaları, arz dengesini derinden sarstı. Goldman Sachs'ın raporuna göre, mevcut küresel petrol stokları dünya talebinin sadece 101 günlük ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye indi. Analistler, bu durumun devam etmesi halinde stokların Mayıs sonu itibarıyla 98 güne kadar düşebileceğini ve bunun son yılların en düşük tampon seviyesi olduğunu vurguladı.