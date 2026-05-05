Petrolde kırmızı alarm: Stoklar eridi, akaryakıta zam yağmuru kapıda!
Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını yukarı itmeye devam ediyor. Brent petrol 120 dolar sınırına dayanırken, Goldman Sachs küresel petrol stoklarının son yılların en düşük seviyesine gerilediğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık nedeniyle stokların 101 günle sınırlı kaldığı belirtilirken, akaryakıt fiyatlarına yeni zamların kaçınalmaz olabileceği uyarısı yapıldı.
Orta Doğu'da tırmanan savaşın etkisiyle brent petrolün varil fiyatı 120 dolar sınırına dayandı. Bu durum, Türkiye dahil tüm dünya ekonomilerinde akaryakıt fiyatlarını doğrudan tehdit ediyor. Goldman Sachs tarafından yayınlanan son analiz, küresel petrol stoklarının tehlikeli bir hızla eridiğini ortaya koydu.
101 günlük stok kaldı
Küresel enerji ticaretinin en kritik noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamaları, arz dengesini derinden sarstı. Goldman Sachs'ın raporuna göre, mevcut küresel petrol stokları dünya talebinin sadece 101 günlük ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye indi. Analistler, bu durumun devam etmesi halinde stokların Mayıs sonu itibarıyla 98 güne kadar düşebileceğini ve bunun son yılların en düşük tampon seviyesi olduğunu vurguladı.
Akaryakıtta yeni zam dalgası kapıda
Stoklardaki bu erimenin sürmesi, üretim kapasitesinin küresel talebi karşılayamamasına yol açabilir. Uzmanlar, yaz aylarında piyasalarda çok daha sert fiyat hareketleri görülebileceği konusunda uyarıyor.
Türkiye'de şu an benzinin litre fiyatı 64-66 TL, motorinin ise 71-74 TL bandında seyrediyor. Stokların kritik seviyeye gerilemesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.