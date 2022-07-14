Petshop eziyeti sona erdi! Bugünden itibaren yasak

"VİTRİNDEN DEĞİL ÇİFTLİKTEN SATIŞ"

Bir diğer petshop sahibi Yaşar Solgun ise "Kedi-köpek satabileceğiz ama internet üzerinden. Örneğin çiftlikten bize gelecek fotoğraflar ve videolar müşteriye gösterilecek. Beğendikleri hayvan için kapora alınacak, adresine teslim edeceğiz. Bu satışlar çiftlik belgeli olduğu zaman, izin belgesi olan petshoplar satabilecek. İnternetten de satışımız olacak ama çiftlik belgesi ve kaydı olmak şartıyla. Şimdi normalde internette kedi- köpek satılıyor biliyorsunuz. Artık bunlara da tabii devletimiz illa ki bir önlem bulacak. Kedi ve köpek sadece dükkanda bulundurulamayacak" ifadelerini kullandı.