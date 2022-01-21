Peynirde mide bulandıran sahtecilik! Almadan önce etiketteki detaya dikkat
Dilimli peynir, tost peyniri, kahvaltılık peynir, üçgen peynir, krem peynir, örgülü peynir ve telli peynirde bu ifadeleri görüyorsanız etiketteki detaya dikkat edin.
Aldığınız peynirin eritme peynir olup olmadığını biliyor musunuz? Dilimli peynir, tost peyniri, kahvaltılık peynir, üçgen peynir, krem peynir, örgülü peynir, telli peynir. Üründe bu ifadeleri görüyorsanız, etiket detaylarını okuyun.
Tüketici eğer eritme peynire dikkat etmezse kandırılıyor. Örneğin kaşar peynir paketinin üzerinde eritme peynir ibaresi yer alıyor ancak bu uyarı çok küçük yazıldığı için tüketici farkında olmadan kaşar yerine eritme peynir almış oluyor. Ayrıca sahtekarlar günü geçmiş kaşar peyniri ile de eritme peynir yapıyor, o nedenle eritme peyniri almak isteyenler bilinen markayı tercih etmeli.
Peynir diye aslında eritme peynir mi alıyoruz? Son yıllarda piyasada eritme peynirlerinin sayısı arttı. Üçgen peynirlerin hepsi ve krem peynirlerin bir kısmı eritme teknolojisi ile üretiliyor.
Eritme teknolojisi diğer peynirlerde de kullanılabiliyor. Bu teknolojinin kullanılmasında sorun yok ama pakete baktığınızda eritme tekniği ile üretildiğini anlamak mümkün değil.