Pfizer açıkladı: BioNTech aşısı Omicron varyantında işe yarıyor mu?

Bununla birlikte Omicron’un daha hızlı yayıldığını belirten Bourla, gelecekte daha fazla mutasyona yol açabileceğini aktardı.

The Wall Street Journal'a verdiği röportajda konuşan Bourla, "Hızlı yayılan bir varyanta sahip olmanın iyi bir haber olduğunu düşünmüyorum" derken, “Hızlı yayılan bu varyant milyarlarca insanda olacağı ve başka bir mutasyonun gelebileceği anlamına geliyor. Bunu istemezsiniz" diye konuştu.