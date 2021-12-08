Pfizer açıkladı: BioNTech aşısı Omicron varyantında işe yarıyor mu?
ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, koronavirüs ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO'su Albert Bourla, corona virüsün yeni tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bourla, virüsün Covid-19'a neden olan Omicron varyantının önceki türlere göre daha hafif olduğunu söyledi.
Bununla birlikte Omicron’un daha hızlı yayıldığını belirten Bourla, gelecekte daha fazla mutasyona yol açabileceğini aktardı.
The Wall Street Journal'a verdiği röportajda konuşan Bourla, "Hızlı yayılan bir varyanta sahip olmanın iyi bir haber olduğunu düşünmüyorum" derken, “Hızlı yayılan bu varyant milyarlarca insanda olacağı ve başka bir mutasyonun gelebileceği anlamına geliyor. Bunu istemezsiniz" diye konuştu.
Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, hafta sonu Güney Afrika'dan gelen raporların, Omicron'un başlangıçta korkulduğu kadar şiddetli olmadığını öne sürerken, varyantın oluşturduğu riski tam olarak değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtmişti.
Pfizer CEO'su, halihazırda Güney Afrika'daki enfeksiyon dalgasından kesin sonuçlar çıkarmanın zor olduğu konusunda uyarıda bulunurken, “Güney Afrika'daki birçok insan da HIV pozitif, bu da muhtemelen Covid'den daha ciddi hastalıklara yol açacaktır” dedi.