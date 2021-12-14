Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı koruma oranı açıklandı
Koronavirüsün yeni ölümcül varyantı Omicron için İngiltere bilim kurulu üyeleri Pfizer/BioNTech aşısının ne kadar koruma sağladığını tespit etti.
Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, 24 Kasım'da ilk keşfedildiğinden bu yana, mevcut aşıların Omicron varyantı üzerinde ne kadar etkili olacağını anlamak için yarışıyorlar.
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Sahip olduğu 30'dan fazla mutasyon nedeni ile aşıların Omicron varyantını tanımayacağı konusunda büyük endişe hala sürüyor.
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İngiltere'deki Omicron vakalarının incelediği gerçek dünya verilerine dayanan yeni bir çalışma, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının varyanta karşı yalnızca yüzde 46,7 koruma sağladığını gösterdi.
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Ancak, ciddi hastalığı önlemede aşının yüzde 84 oranında korumayı sürdürdüğü belirtildi. Uzmanlar, üçüncü doz aşı çağrılarını sürdürdü.
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