Pfizer'den Delta varyantı açıklaması
Biontech ile beraber koronavirüs aşısını geliştiren Pfizer, aşının Delta varyantına karşı yüzde 90 etkili olduğunu açıkladı.
Uğur Şahin’in sahibi olduğu BioNTech ile beraber corona virüs aşısı geliştiren Pfizer, aşılarının Delta varyantı üzerindeki etkinliği ile ilgili açıklamada bulundu.
Pfizer'in İsrail'deki tıbbi direktörü Alon Rappaport, BioNTEch - Pfizer corona virüs aşısının Delta varyantına karşı oldukça etkili olduğunu söyledi.
Yerel yayın organı Army Radio'ya verdiği demeçte Rappaport, "Bugün sahip olduğumuz veriler, laboratuvarda yaptığımız araştırmalardan gelen verileri içeriyor” derken, “Veriler aşımızın Delta varyantını önlemede yaklaşık yüzde 90 etkili olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.
200 VAKA İNCELENDİ
Hint varyantı olarak adlandırılan Delta varyantının, İngiliz varyantının yerini aldığını belirten Rappaport “Yapılan denemelerin İsrail’de tespit edilen 200 Delta varyantı vakasını içerdiğini” aktardı.
İsrail Sağlık Bakanlığı halk sağlığı başkanı Sharon Alroy-Preis, ülkede aşının Delta varyantına karşı etkinliğine ilişkin bilgi sağlamak için hala yeterli veriye sahip olunmadığını belirtti.
Geçtiğimiz günlerde, Delta varyantının daha yaygın olarak görüldüğü İngiltere’de Halk Sağlığı (PHE) tarafından yapılan analizde, hem Pfizer/BioNTech hem de AstraZeneca aşılarının Delta varyantından hastaneye yatmaya karşı yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı tespit edilmişti.