Phuket değil burası Bartın... 80 milyon yıllık bir doğa harikası
Bartın'da turizme kazandırılan 80 milyon yıllık lav sütunları ziyaretçi akınına uğruyor.
Kaynak: DHA
Bartın'a 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bulunan lav sütunları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat anıtı ilan edildi. 'Güzelcehisar Bazalt Sütunları Tabiat Anıtı' Türkiye'nin 112'nci tabiat anıtı oldu.
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Lav sütunları, Bartın'ın Güzelcehisar sahilinin yanı dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor. Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor.
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Yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor.
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80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarının genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu ise 100 metreye kadar ulaşıyor.
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