Phuket değil burası Bartın... 80 milyon yıllık bir doğa harikası

Lav sütunları, Bartın'ın Güzelcehisar sahilinin yanı dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor. Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor.