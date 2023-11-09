Picasso'nun meşhur tablosu rekor fiyata satıldı

Müzayede evi Sotheby’s bugün yaptığı açıklamada “Pablo Picasso'nun başyapıtı Femme a la montre (1932), 139.4 milyon dolara ulaştı - bu, sanatçının şimdiye kadar müzayedede elde ettiği en yüksek ikinci ve bu yıl müzayedede satılan en değerli eser oldu” ifadelerini kullandı.