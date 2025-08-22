Pickup aracın kasasında havuz keyfinin cezası çok ağır oldu....

Serinliğin bedelinin 60 bin lira olduğunu belirten M.B., "6 arkadaş 60 bin lirayı bölüştük. Normalde 1 arkadaşımız daha vardı ama o cezayı ödemeyeceğini söyleyip bizi mağdur etti. Araç trafikten men edilince ben annemin salça muşambasını da geri istedim. Annem onu salçada kullanacak. Arabamızı da sattık, artık serinlemek istediğimizde havuzu tercih ediyoruz. Havuzun parası daha ucuz" diye konuştu.