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Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var

Diyarbakır'da sahibinin kontrolünden çıkan bir at piknik yapanların arasına daldı. Piknik alanı bir anda karışırken, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var - Resim: 1
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Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var - Resim: 2

Diyarbakır'da üzerindeki sahibinin kontrolünden çıkan at, piknik yapan ana sınıfı öğrencileri, öğretmen ve velilerin arasına daldı.

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Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var - Resim: 3

Olayda başına ve vücuduna darbe alan V.G. (6) adlı kız öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı, sahibi ise atla kaçtı.

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Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var - Resim: 4

Olay, merkez Sur ilçesinde Hazreti Süleyman Camisi'nin de içinde olduğu Millet Bahçesi'nde meydana geldi.

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