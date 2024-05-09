Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var
Diyarbakır'da sahibinin kontrolünden çıkan bir at piknik yapanların arasına daldı. Piknik alanı bir anda karışırken, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
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Diyarbakır'da üzerindeki sahibinin kontrolünden çıkan at, piknik yapan ana sınıfı öğrencileri, öğretmen ve velilerin arasına daldı.
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Olayda başına ve vücuduna darbe alan V.G. (6) adlı kız öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı, sahibi ise atla kaçtı.
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Olay, merkez Sur ilçesinde Hazreti Süleyman Camisi'nin de içinde olduğu Millet Bahçesi'nde meydana geldi.
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