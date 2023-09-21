Piknikçilere ayı şoku! Sofrayı silip süpürdüler

İHA'nın haberine göre, ayıların piknikçilerin sofrasına oturduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Cihan Önen, “Geçenlerde Nemrut’ta kır yürüyüşüne çıktım. O esnada bir bağrışmalar geldi. Bağrışmaların olduğu yöne gitti. Davetsiz anne ayı ve yavruları piknikçilerin sofrasına oturmuş ve sofrada bulunan pastaları, börekleri tüketmektelerdi. Tabi insanlar bir şoka girdiler, ne yapacaklarını bilemediler. Daha sonra bağırarak uzaklaştırmaya çalıştılar. Tabi ben uzun yıllardan beri bölgede olduğum için insanlara, ayılar konusunda nasıl davranacakları hakkında gerekli telkinlerde bulundum. Çok şükür herhangi bir kaza bela olmadan ayılar da bir süre sonra oradan uzaklaştılar” dedi.