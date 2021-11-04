Pilotlar gökyüzünde görüp dehşete düştü: FBI harekete geçti

Boeing 747 ile Los Angeles üzerinde uçmakta olan bir pilot, Temmuz ayı sonlarında bir akşam kokpitten dışarı baktı ve o kadar garip bir şey gördü ki, hava trafik kontrolünü alarma geçirdi. Pilot, "Görünürde sırt roketiyle seyahat eden bir adam var" dedi. Bu ihbar sonrasında uyarı verildi. Bir hava trafik kontrolörü, "Dikkatli olun" dedi. "Sırt roketli adam geri döndü."