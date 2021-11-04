Pilotlar gökyüzünde görüp dehşete düştü: FBI harekete geçti
Los Angeles'da akıllara durgunluk veren olay FBI ve Federal Havacılık İdaresi'ni harekete geçirdi.
Los Angeles Uluslararası Havaalanı yakınlarında uçan pilotların yaptığı peş peşe ihbarlar, Havacılık camiası şok iddiayla çalkalanırken akıllardaki soru işaretleri hala aydınlatılmış değil. Washington Post'tan Jonathan Edwards, akıllara durgunluk veren olayı yazdı...
Boeing 747 ile Los Angeles üzerinde uçmakta olan bir pilot, Temmuz ayı sonlarında bir akşam kokpitten dışarı baktı ve o kadar garip bir şey gördü ki, hava trafik kontrolünü alarma geçirdi. Pilot, "Görünürde sırt roketiyle seyahat eden bir adam var" dedi. Bu ihbar sonrasında uyarı verildi. Bir hava trafik kontrolörü, "Dikkatli olun" dedi. "Sırt roketli adam geri döndü."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
28 Temmuz'da yaşanan olay, bir yıldan kısa bir süre içinde, Los Angeles Uluslararası Havaalanı yakınlarında uçan bir pilotun, birinin sırt roketiyle dolaştığını bildirdiği üçüncü olaydı. Her üç olay da FBI ve Federal Havacılık İdaresi'ni harekete geçirdi ve soruşturma başlatılmasına neden oldu.
Sırt roketi üreticileri de dahil olmak üzere havacılık camiası, birinin nadir bulunan bir öğeyi nasıl ele geçirebileceği, bir tanesiyle nasıl havalanabileceği ve binlerce fit yükseklikte uçabileceğine dair teorilerle dolup taşıyordu