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  3. 22 Temmuz 2020 14:37

Pınar Gültekin'in katledildiği dehşet evi görüntülendi

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürüldüğü Menteşe Karbağlar Yaylasındaki bağ evi ilk kez görüntülendi.

Pınar Gültekin'in katledildiği dehşet evi görüntülendi

En son Menteşe’deki bir alışveriş merkezinin cafesinde 16.14’de otururken görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

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Pınar Gültekin'in katledildiği dehşet evi görüntülendi

Pınar Gültekin’in aynı gün katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile Karabağlar Yaylasındaki bağ evine gittikleri burada yaşanan tartışma sonrası öldürüldüğü öğrenilirken, katil zanlısının aynı gün saat 18.05’de akaryakıt istasyonuna gelerek buradan önce aracına, daha sonra da pet şişe içine benzin aldığı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Pınar Gültekin'in katledildiği dehşet evi görüntülendi

Pınar Gültekin’in öldürüldüğü Karabağlar Yaylasındaki bağ evinin ön balkonun içinde ateş yakılmış bir varil ve varilin yanında da kül izlerine rastlandı.

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Pınar Gültekin'in katledildiği dehşet evi görüntülendi

Evin salon bölümünde halıların dağınık olduğu görüntülendi.

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