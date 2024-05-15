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Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti

Erzurum'da kötü ve ağır kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin ihbarıyla belediye ekiplerince girilen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı.

Kaynak: DHA
Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti - Resim: 1
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Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti - Resim: 2

Erzurum'da kötü ve ağır kokudan rahatsız olan binadakilerin şikayeti üzerine belediye temizlik ekipleri, Ş.T.'nin evinden, 2 kamyon çöp çıkardı. Toplanan çöplerin yaklaşık 20 ton olduğu belirtildi.

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Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti - Resim: 3


Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daireden gelen koku üzerine, binada oturanlar belediyeye ihbarda bulundu.

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Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti - Resim: 4

Adrese sevk edilen polis ve belediye ekipleri, daire sahibi Ş.T. ile görüştü. Alzheimer hastası ve 7 evi olduğu öğrenilen Ş.T.'nin yakınlarını çağıran ekipler, evdeki eşyaların taşınması için 5 gün süre tanıdı.

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