Pis kokuların yükseldiği evden çıkanlar şoke etti
Erzurum'da kötü ve ağır kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin ihbarıyla belediye ekiplerince girilen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı.
Kaynak: DHA
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Erzurum'da kötü ve ağır kokudan rahatsız olan binadakilerin şikayeti üzerine belediye temizlik ekipleri, Ş.T.'nin evinden, 2 kamyon çöp çıkardı. Toplanan çöplerin yaklaşık 20 ton olduğu belirtildi.
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Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daireden gelen koku üzerine, binada oturanlar belediyeye ihbarda bulundu.
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Adrese sevk edilen polis ve belediye ekipleri, daire sahibi Ş.T. ile görüştü. Alzheimer hastası ve 7 evi olduğu öğrenilen Ş.T.'nin yakınlarını çağıran ekipler, evdeki eşyaların taşınması için 5 gün süre tanıdı.
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