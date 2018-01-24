Pistten çıkan o uçak hurda oldu !
Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı 13 Ocak akşamı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı.
24 dakikada gibi bir süre içerisinde uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.
Uçak ise kazadan 5 gün sonra 18 Ocak günü 20 saatlik bir operasyonla 2 vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılıp aprondaki güvenli bölgeye çekilmişti.
Kurtarma çalışmalarının tamamlandığı ilk andan itibaren uçakta başlatılan inceleme tamamlanırken, Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli uçağın gerek bakım maliyetlerinin yüksek olması, gerekse Trabzon Havalimanı'nda bu çaplı bir bakım için gerekli hangarın olmaması nedeniyle uçağın hizmet dışı olmasına karar verildiği öğrenildi.