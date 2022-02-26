Piyasa uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tüyo verdi! Bunu yapan kazanır
Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi ile piyasalarda artan güvenli liman arayışı kripto paralara olan talebi artırıcında kripto paralar yeniden yönünü yukarı çevirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcıya dikkat çeken bir tüyo verdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi küresel piyasaları altüst etti. Diğer yandan enflasyon endişeleriyle merkez bankalarının sıkılaşma adımları takip ediliyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kripto para yatırımcıları için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesinin ardından piyasalarda artan güvenli liman arayışı kripto paralardaki hareketliliği artırdı.
Piyasalarda yaşanan ciddi dalgalanmaların ardından çarpıcı açıklamalarda bulunan İslam Memiş'in öngörülerine göre; Bitcoin ve diğer kripto paralarda alım zamanı gelmiş olabilir.
İslam Memiş, açıklamasında "Uçan bir şeyin arkasından bakmayın. O gün ne düşmüşse ona dikkat edin. O tarafa yatırım yapabilir onları satın alabilirsiniz" dedi.