Piyasadaki 2 çocuk ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Kasım ayının güvensiz ürünleri listesini güncellemeye devam ediyor. Listeye aralarında çocuklar için de satılan 2 ürün daha eklenirken Kasım ayında listedeki ürün sayısı 10'a yükseldi. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 30 Kasım itibariyle güncellediği Kasım 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Pelüş Oyuncaklar
MARKA: Jojo Pops
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 8681777630960
ÜRÜN TANIMI: Jojo Pops Marka Gri Pelüş Çanta (Yıldız Çanta)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Ts En 71-1 “Oyuncak Güvenliği - Bölüm 1: Mekanik Ve Fiziksel Özellikler” Standardı Kapsamında Teste Tabi Tutulması Neticesinde “Üründeki Fermuarın Elciğinin Tork Testinden Sonra Koparak E Kalıbından Geçmesi Sonucu Küçük Parça Oluşturması”
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Bross
ÜRÜN TANIMI: Bross Marka 3-4 Y Dream Big Baskılı Pijama Takımı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ürünün Bel Bölgesinde Yer Alan Fonksiyonel Kordonun Uzunluğunun 20. Cm’Den Fazla Olması Ts En 14682 (Çocuk Giysilerinde Güvenlik- Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri – Özellikler) Standardına Aykırıdır.
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Badr
ÜRÜN TANIMI: Badr Elsa Baskılı Kız Çocuk Bikini Takımı
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Halter Boyun Stilli Giysilerde Boyun Ve Boğaz Bölgesinde Serbest Uç Bulunmasına İzin Verilmez. İlgili Üründe Serbest Serbest Uç Mevcuttur.