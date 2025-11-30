Piyasadaki 2 çocuk ürünü için daha toplatma ve satış yasağı getirildi

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.