Piyasalar allak bullak; korkutan altın, dolar tahminleri peş peşe geldi...
Piyasalarda endişelendiren yükseliş devam ederken dolar ve altın için hem uluslararası bankalardan hem de aralarında Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile İslam Memiş'in de bulunduğu Türkiye'nin önde gelen ekonomist ve piyasa analizcilerinden tahminler ve uyarılar peş peşe geldi.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısından istenilen sonucun elde edilmeme ve ABD'de 40 yılın zirvesine ulaşan enflasyon verisi piyasaları sarstı
ABD'de dün açıklanan şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık bazda yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana en yüksek artışı kaydetmesi de risk iştahını azalttı. ABD Başkanı Biden, ABD'de son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşan tüketici fiyat endeksinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.
İSVİÇRELİ BANKADAN ALTIN TAHMİNİ
İsviçre Bankası UBS'nin ekonomistleri altın fiyatı için yeni bir tahminde bulundu. Ekonomistler altın fiyatının Haziran ayına kadar 1950 dolar civarında istikrar kazanmasını ve 2022 sonunda 1800 dolar seviyesine geri dönmesini bekliyor.
"Spot altın fiyatlarının tahminimizin üzerinde olması nedeniyle yatırımcıların şu anda birikim yapması gerektiğini düşünmüyoruz" denilen açıklamada, “Göreceli olarak platin bizim için en çekici değerli metal olmaya devam ediyor” ifadesi kullanıldı.