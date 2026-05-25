Piyasalarda barış rüzgarı: Petrol aşağı, altın yukarı!
ABD ve İran arasında bir anlaşmanın yakın olduğuna dair işaretler piyasalarda iyimserliği artırdı. Petrol fiyatları 100 doların altına çekilirken, ons altın haftaya yükselişle başladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında bölgesel tansiyonu düşürecek diplomatik bir anlaşmanın yakın olduğuna dair artan iyimserlik piyasalara yeni bir yön çizdi.
Küresel enerji arzı endişelerinin yatışmasıyla petrol fiyatları 100 doların altına gerilerken, ons altın haftanın ilk işlem gününde 4 bin 600 dolar seviyesine doğru sert bir ivme yakalayarak geçtiğimiz haftaki kayıplarını telafi etti.
Kulislere yansıyan bilgilere göre; üzerinde çalışılan olası ABD-İran anlaşma taslağı, dünya enerji ticaretinin can damarı Hürmüz Boğazı'nın yeniden sivil trafiğe açılmasını, silahlı düşmanlıkların dondurulmasını ve Tahran'ın nükleer programına getirilecek kısıtlamalar karşılığında bloke edilmiş bazı fonlarının serbest bırakılmasını içeriyor.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, resmi ve nihai bir anlaşma imzalanana kadar Hürmüz Boğazı ablukasının tavizsiz süreceği yönündeki açıklaması, piyasalardaki risk iştahını dengeliyor.