Piyasaların ''bir bileni'' İslam Memiş bombayı patlattı: Altın fiyatları...

Yükselişin 'bir manipülasyon olduğunu' savunan Memiş, "Jeopolitik riskleri fiyatlandıran bir yükseliş gördük. Ben burada tuzak bir fiyatlama gördüğümü için bu yükselişleri sağlıklı görmediğimi ifade ettim, aynı öngörüm devam ediyor" dedi.