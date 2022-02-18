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  4. Piyasaların ''bir bileni'' İslam Memiş bombayı patlattı: Altın fiyatları...

Piyasaların ''bir bileni'' İslam Memiş bombayı patlattı: Altın fiyatları...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki gidişatı değerlendirdi ve 2022 için tahminlerde bulundu.

Piyasaların ''bir bileni'' İslam Memiş bombayı patlattı: Altın fiyatları... - Resim: 1

Dünya gazetesinin Youtube kanalında altın ve gümüşteki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, Ukrayna-Rusya gerginliğiyle birlikte değerli metallerde görülen hareketlenmenin bir 'tuzak' olduğunu söyledi.

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Piyasaların ''bir bileni'' İslam Memiş bombayı patlattı: Altın fiyatları... - Resim: 2

Yükselişin 'bir manipülasyon olduğunu' savunan Memiş, "Jeopolitik riskleri fiyatlandıran bir yükseliş gördük. Ben burada tuzak bir fiyatlama gördüğümü için bu yükselişleri sağlıklı görmediğimi ifade ettim, aynı öngörüm devam ediyor" dedi.

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Piyasaların ''bir bileni'' İslam Memiş bombayı patlattı: Altın fiyatları... - Resim: 3

Memiş, "Altının ons fiyatı 1800 doların altına, gümüşün ons fiyatı 23 dolar seviyesine sarkmadan ben yukarıdaki fiyatlamayı manipülasyon fiyatlama olarak göreceğimi ifade ettim" diye konuştu. 

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Piyasaların ''bir bileni'' İslam Memiş bombayı patlattı: Altın fiyatları... - Resim: 4

Memiş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi gibi bir ihtimalde ise 'başka bir senaryonun devreye gireceğini' söyledi: 

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