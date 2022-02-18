Piyasaların ''bir bileni'' İslam Memiş bombayı patlattı: Altın fiyatları...
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki gidişatı değerlendirdi ve 2022 için tahminlerde bulundu.
Dünya gazetesinin Youtube kanalında altın ve gümüşteki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, Ukrayna-Rusya gerginliğiyle birlikte değerli metallerde görülen hareketlenmenin bir 'tuzak' olduğunu söyledi.
Yükselişin 'bir manipülasyon olduğunu' savunan Memiş, "Jeopolitik riskleri fiyatlandıran bir yükseliş gördük. Ben burada tuzak bir fiyatlama gördüğümü için bu yükselişleri sağlıklı görmediğimi ifade ettim, aynı öngörüm devam ediyor" dedi.
Memiş, "Altının ons fiyatı 1800 doların altına, gümüşün ons fiyatı 23 dolar seviyesine sarkmadan ben yukarıdaki fiyatlamayı manipülasyon fiyatlama olarak göreceğimi ifade ettim" diye konuştu.
Memiş, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi gibi bir ihtimalde ise 'başka bir senaryonun devreye gireceğini' söyledi: