PKK kampına giden HDP'li vekilin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Adıyaman'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Boran ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yeni fotoğrafları yayınlandı.
Terörist Volkan Bora'nın, Diyarbakır milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi.
Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teröristlerden oluşan parlamento, demokratik bir parlamento olamaz." ifadelerini kullandı.
PKK KAMPINDA ADETA EĞİTİME ALINMIŞ!
Öte yandan SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt, HDP'li Güzel'in Kuzey Irak ziyaretinden yeni fotoğraflar yayınladı. Bozkurt, HDP'li vekilin, PKK kampında adeta eğitime alındığını gözler önüne seren kareleri kamuoyu ile paylaştı.
Yeni fotoğraflarda, doktor olan Güzel'in, PKK eczanesinde görüntülendiği fotoğraflar kadar, PKK'lı teröristlerin spor aktivitelerinde boy göstermesi de dikkat çekiyor.