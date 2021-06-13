PKK'lı teröristler hastaneyi bu hale getirdi

Abu Walid, "Dün saat 19.00'da biz burada hastanede çalışıyorduk. İlk saldırı Afrin çevresinde oldu. Yaralılar buraya getirildi. İkinci saldırı tam burada acil servis ve doğum servisinde oldu. 20'den fazla yaralı vardı, 2 çalışan da hayatını kaybetti